Albania: Proteste în Tirana, după moartea unui tânăr împușcat de poliție Ciocniri au izbucnit miercuri la Tirana, in timpul unui protest al sutelor de albanezi dupa ce un tanar de 25 de ani, care a incalcat regulile legate de coronavirus, a fost impușcat mortal, potrivit www.dailysabah.com . Mai multe sute de persoane au iesit pe strazile orașului pentru a cere demisia ministrului de Interne, Sander Lleshaj. Protestatarii s-au adunat in fata cladirii Ministerului de Interne, apoi a sediului guvernului, aruncand cu pietre si petarde inainte de a fi respinsi cu tiruri de gaze lacrimogene de fortele de intervenție. „Jos dictatura” și „Vrem dreptate”, au scandat manifestantii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

