- Fortele de ordine au tras miercuri seara cu gaze lacrimogene ca raspuns la tirurile cu pietre ale manifestantilor care protestau la Tirana fata de moartea unui tanar ucis de politie in timpul masurilor de restrictie antivirus, a constatat o jurnalista a agentiei France Presse.

- Mai multe sute de persoane au iesit pe strazile capitalei Albaniei pentru a reclama demisia ministrului de interne, Sander Lleshaj, dupa decesul unui tanar de 25 de ani cu o zi mai devreme. Protestatarii s-au adunat in fata cladirii Ministerului de Interne, apoi a sediului guvernului, aruncand cu pietre…

- Manifestatia a inceput cu un mars pasnic, la care au participat mii de persoane. Au izbucnit insa apoi violente intre politisti si grupuri de protestatari. Unii protestatari au folosit ciocane pentru a sparge pavajul. Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a anuntat ca 22 de persoane au fost…

