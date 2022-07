Stiri pe aceeasi tema

Premierul albanez Edi Rama sfatuieste ironic Ucraina "sa nu-si faca iluzii" cu privire la statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeana, deoarece procesul de aderare va fi foarte lung, relateaza AFP.

Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a acuzat marti Statele Unite de dublu standard prin refuzul de a invita Cuba, Venezuela si Nicaragua la Summitul Americilor gazduit de SUA, in timp ce ele interactioneaza cu guverne nedemocratice din Asia de Sud-Est, relateaza Reuters.

Liderii mondiali trebuie sa devina mai obisnuiti cu lupta impotriva presiunilor inflationiste, a declarat joi, pentru Reuters, directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva.

McDonald's Corp vinde afacerea din Rusia actualului detinator al licentei, Alexander Govor, iar restaurantele vor fi operate sub un nou brand, a anuntat joi compania americana, transmite Reuters.

Liderii Japoniei si Thailandei au anuntat luni un nou acord in sfera apararii, precum si planuri de imbunatatire a relatiilor economice, in ultima etapa a unui turneu efectuat de prim-ministrul nipon Fumio Kishida in trei tari din Asia de Sud-Est, transmite Reuters.

Bilantul zilnic al cazurilor de COVID-19 aproape s-a dublat luni fata de ziua precedenta, ajungand la peste 2.000 pentru prima data in ultima luna, potrivit datelor guvernamentale, iar statul Kerala din sudul tarii a raportat o crestere accentuata a numarului de decese asociate noului coronavirus,

Premierul albanez Edi Rama a declarat joi ca tara sa va solicita Uniunii Europene sa ii accepte candidatura independent de cea a Macedoniei de Nord, care continua sa se confrunte cu vetoul Bulgariei, transmite Reuters.

Armenia si Azerbaidjan au convenit miercuri, la Bruxelles, sa aiba negocieri de pace pentru a aborda tensiunile in jurul teritoriului Nagorno-Karabah, care se invecineaza cu ambele statele si care este de mult timp disputat de ele, a anuntat biroul premierului armean Nikol Pasinian, potrivit Reuters,