Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile albaneze au informat sambata ca au incheiat operațiunile de cautare și au precizat ca bilanțul cutremurului de 6,4 grade produs marti a ajuns la 51 de morți, relateaza agenția Reuters, preluata de Mediafax.

- Situație critica in Albania, la cinci zile de la puternicul seism care a lasat in urma aproape 50 de morti. Printre victime se numara și cea care ar fi urmat sa devina nora premierului albanez.Sutele de replici ale seismului i-au ingrozit pe sinistrati.

- Salvatori albanezi cautau supravietuitori intre daramaturi marti, dupa cel mai puternic cutremur din ultimele decenii in aceasta tara din Balcani, soldat cu cel putin 13 morti si sute de raniti. Strigate de ajutor ale persoanelor acoperite se auzeau din ruine, relateaza AFP.

- Cutremurul devastator din Albania a provocat uciderea a cel putin sase persoane. Informatia este confirmata de Raed Arafat. Romania a luat decizia de a trimite doua avioane de salvare. 50 de salvatori vor pleca de urgenta in Albania! Acestia vor pleca la bordul unui avion Spartan si al unui avion Hercules.https://www.bzi.ro/breaking-news-cutremur-devastator-in-albania-romania-trimite-avioane-3823313

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade s-a produs marti dimineata in Albania, la aproximativ 40 de kilometri de capitala tarii, Tirana, anunta Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM). O replica a seismului s-a inregistrat la ora locala 6:08, (ora Romaniei, 7:08), inregistrand o…

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,3 grade produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana a determinat moartea a cel puțin patru persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de sursele locale, citate de contidianul The Washington Post, scrie Mediafax.Victimele din randul…

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…