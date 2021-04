Stiri pe aceeasi tema

- Politia belgiana a intervenit, joi, cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa, pentru a dispersa aproximativ 2.000 de oameni care s-au adunat în Bruxelles pentru un concert anuntat în gluma pe retelele de socializare pentru Ziua Pacalelilor, relateaza BBC, preluat de News.ro.Cei aproximativ…

- Blue Air lanseaza peste 40 de rute noi (si reintroduse) in cadrul Orarului de Vara 2021 si vine in premiera cu o selectie de destinatii ideale pentru planificarea calatoriilor din sezonul estival, potrivit unui comunicat al companiei remis miercuri AGERPRES. Astfel, Blue Air lanseaza zboruri catre destinatii…

- Ionut Nasleu a fost retinut pe Aeroportul Otopeni, miercuri seara, cand voia sa plece din tara, la scurt timp dupa ce a fost demis de primarul Timișoarei. scrie ziarul Debanat. Fostul șef al Piețelor este vizat intr-un dosar de amenintare si santaj deschis ca urmare a plangerii depuse de doi jurnaliști.…

- Casa Artelor Dinu Lipatti continua Luna Iubirii, sarbatorind Ziua Dragobetelui, cu cea de-a XIV-a ediție a Programului „Lipatti Special” dedicat persoanelor cu nevoi speciale și insoțitorilor acestora, transmițand in Premiera online pe pagina de Facebook un Recital Extraordinar de muzica romaneasca…

- Casa Artelor Dinu Lipatti continua Luna Iubirii, sarbatorind Ziua Dragobetelui, cu cea de-a XIV-a editie a Programului "Lipatti Special" dedicat persoanelor cu nevoi speciale si insotitorilor acestora, transmitand in Premiera online pe pagina noastra de Facebook un Recital Extraordinar de muzica romaneasca…

- Ei l-au acuzat pe Vlad Voiculescu de "lipsa de moralitate" deoarece are acum 15 consilieri, in conditiile in care vorbea despre debirocratizare inainte de a ajunge la putere. Actorul Dragoș Bucur, țina ironiilor in on-line dupa o declarație controversata. A fost comparat cu Olivia Steer Anuntul…

- Partidul AUR au anunțat ca iau partea PSD-ului și ca vor vota moțiunea simpla impotriva lui Vlad Voiculescu, Ministrul Sanatații. Conform unui draft al motiunii, ministrul este acuzat ca nu a luat nicio masura pentru siguranta pacientilor in timpul pandemiei si ca nu a facut nimic din ceea ce ii cerea…

- Primarul Sectorului 4 din București, Daniel Baluța, il provoaca pe primarul Sectorului 3, Robert Negoița, ca sa participe la un proiect comun al celor doua primarii. Baluța propune ca impreuna cele doua instituții sa construiasca un pod peste Dambovița. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul…