- Sute de protestatari au ieșit miercuri in strada in capitala Albanei, Tirana, dupa ce poliția ar fi ucis un barbat pentru ca a incalcat carantina impusa din cauza carantinei, scrie digi24.ro .

- Amna este o artista model, o persoana care-și respecta prietenii, dar nu și una care pune accept pe regulile de protecție. Artista ori nu se teme de noul COVID-19, ori face pe rebela in vazul lumii.

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a lansat, duminica seara, la Romania TV, o serie de acuze la adresa Guvernului Orban dupa protestele din Piața Victoriei."Avem deja doi miniștri infectați cu COVID-19. Inseamna ca și dumnealor au ignorat regulile. Așa ne-a spus premierul, ca se imbolnavesc…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca depinde de fiecare dintre noi ce se va intampla de sarbatori, pentru ca singura soluție de a limita raspandirea infecțiilor cu Covid-19 este respectarea masurilor de protecție și respectarea regulilor impuse. Intrebat ce se va intampla de Craciun și Revelion,…

- Pe cei fara masca ii vor putea fotografia si cetatenii: 0800.800.165 1 din 5 politisti de la Ordine Publica va patrula in civil si va putea amenda oamenii fara masca! Ieri s-a anuntat ca regulile controalelor Covid se schimba. Circa 20% dintre politisti vor patrula in civil,…

- Poliția va face controale in civil pentru a-i depista și amenda pe cei care nu respecta masurile de protecție impotriva noului coronavirus. Dumitru Coarna, liderul SNPPC a vorbit, marți, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, a spus ca astfel de masuri sunt specifice epocii staliniste.„Nu am primit nimic…

- Candidatul la Primaria Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost confirmat ca infectat cu noul coronavirus, anunta Realitatea PLUS. Fostul primar al Sectorului 4 a fost zilele acestea in campanie pe strada, fara masca, in mijlocul cetatenilor. Piedone a vorbit cu alegatorii, a dat mana cu ei si…