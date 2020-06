Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria, Slovacia si Cehia isi vor redeschide, incepand de la miezul noptii de marti spre miercuri, frontierele comune pentru cetatenii acestor state, cu anumite conditii, a anuntat marti seful diplomatiei ungare, Peter Szijjarto, intr-un comunicat, transmite Reuters.Ungurii, slovacii si cehii…

- Szijjarto Peter se intalnește in aceasta dimineața, la București, cu ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, in marja vizitei pe care o face in Romania, pe care autoritațile romane au descurajat-o din start, din cauza luarilor de poziție din ultima perioada pe axa București-Budapesta. Inițial, pe agenda…

- Prim vicepresedintele PNL a intrat in dialog si cu Viorel Catarama, care se afla de douasprezece zile in izolare, dupa ce a incercat sa se auto-infecteze cu noul coronavirus. De asemenea, una dintre problemele cele mai dezbatute a fost cea a romanilor care sunt obligati sa se inghesuie in vami pentru…

- Croația, țara care deține președinția rotativa a Uniunii Europene, a criticat postarea premierului Ungariei, Viktor Orban, in care era prezentata o harta a „Ungariei mari”, cu Transilvania, Slovacia și Croația in componența ei, scrie Digi24.„Sunt provocari ale celor care știu foarte bine ca aceste…

- Lucratorii romani aflati la munca pe teritoriul Germaniei pot solicita sprijin, in caz de dificultate, folosind reteaua de cooperare sindicala romano-germana, a anuntat, vineri, Blocul National Sindical (BNS), potrivit Agerpres. Organizatia sindicala face parte dintr-o retea de centre care ofera…

- "Sistemul de transport, alaturi de sistemul financiar - bancar, respectiv sistemul energetic, reprezinta o linie vitala pentru economie, atat pentru economia Romaniei, cat si pentru economia Europei. Aceasta linie noi obligatoriu o vom mentine. Toate masurile pe care le luam in domeniul transporturilor…

- In Banie circula informația potrivit careia Ivan Martic și-ar fi reziliat contractul cu Universitatea Craiova , scadent in 30.06.2020. Contactat telefonic, președintele Universitații Craiova, Sorin Carțu, nu a infirmat și nici nu a confirmat, dar a lasat sa se ințeleaga faptul ca desparțirea de fundașul…

- Mijlocașul nigerian John Obi Mikel (32 de ani), venit vara trecuta de la Middlesbrough, anunțase ca se opune deciziei șefilor fotbalului turc de a continua meciurile din Super Lig, iar acum i-a fost reziliat contractul de catre Trabzonspor. In Europa, au mai ramas doar doua țari unde se joaca fotbal.…