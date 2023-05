Stiri pe aceeasi tema

- Recep Tayyip Erdogan a caștigat turul prezidențial și a fost reales președinte al Turciei, potrivit șefului Consiliului Suprem Electoral al Turciei. Peste 50 de milioane... The post Erdogan a caștigat al treilea mandat de Președinte al Turciei appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Dragoș Baciu, un tanar regizor din Alba Iulia iși lanseaza cel mai recent film: ”The Emperor”. Povestea a doi gangsteri spanioli Doi frați din Spania, cu legaturi in lumea interlopa ajung in Romania, țara in care iși vor incheia ultimele socoteli cu viața, dar mai ales cu afacerile. Este povestea filmului…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a castigat turneul WTA 125 de la Reus (Spania), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a invins-o pe americanca Elizabeth Mandlik in trei seturi, cu 6-1, 4-6, 7-6 (7/1), in finala desfasurata duminica, transmite Agerpres. Citește și: Fostul procuror-sef…

- Cristiano Ronaldo a decis sa plece din Arabia Saudita inca din aceasta vara, dupa doar șase luni de contract. Starul portughez este gata sa renunțe la o avere și vrea sa-și termine cariera in Europa, la Real Madrid. Presa din Spania scrie și care este problema uriașa care pune in pericol aceasta mutare.…

- Serviciul Disciplina in Construcții, din cadrul Poliției Locale, a aplicat amenzi de 30.000 de lei in ultima perioada, dupa ce s-au constatat ca unele firme nu au respectat obligațiile contractuale și au lasat „in urma” deficiențe, inclusiv neaducerea perimetrelor respective la stadiul inițial. Administrația…

- Judecatorul Cristi Danilet a anuntat ca a "castigat si cel de al treilea dosar facut de catre Inspectia Judiciaraldquo; in care a fost sanctionat de CSM cu excluderea din magistratura.Iata mesajul complet al judecatoruluiAzi am castigat si cel de al treilea dosar facut de catre Inspectia Judiciara in…

- Xi Jinping a obtinut vineri al treilea mandat de presedinte al Chinei, dupa votul oficial al parlamentului. A devenit astfelcel mai puternic lider al tarii dupa mai multe generatii. A primit 2.952 voturi pentru, zero impotriva, zero abtineri. Rezultatul votului deputatilor, anuntat cu putin timp inainte…

- FOTO| Ambasadorul Republicii Malta in Romania și Republica Moldova, aflat in vizita la Universitatea din Alba Iulia: Conferința cu sala plina, alaturi de studenți și profesori FOTO| Ambasadorul Republicii Malta in Romania și Republica Moldova, aflat in vizita la Universitatea din Alba Iulia: Conferința…