Vineri, 26 iulie 2024, emoțiile au fost la inalțime pentru cei 430 de absolvenți ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri „Basarab I" din Pitești, care au marcat finalul unei etape importante din viața lor. Sub privirile emoționate ale familiilor și alaturi de distinșii oaspeți, reprezentanți ai eșalonului superior și autoritați publice locale, absolvenții […]