Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, in jurul orei 21:10, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat un conducator auto in varsta de 54 ani, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Clujului, din municipiul Gherla, aflat sub influența alcoolului. Testarea acestuia cu aparatul…

- Barbat din Alba, cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan pe DN1 Sebeș-Sibiu. Ce alcoolemie avea Un barbat din Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus baut pe DN1 Sebeș-Sibiu. L-au oprit in trafic polițiștii din Sibiu, la Apoldu de Sus. Potrivit IPJ Sibiu, miercuri, 9 februarie, in jurul…

- O patrula din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Vama a oprit pentru control pe D.J. 176 pe raza comunei Moldovița, autoturismul condus de un localnic de 44 de ani. Avand in vedere ca emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,85 mg/l…

- La data 6 februarie 2022, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 53 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice. Ieri, 6 februarie, in jurul…

- Barbat de 53 de ani din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști dupa ce a fost prins baut la volan. Ce alcoolemie avea Un barbat de 53 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști dupa ce a fost depistat in timp ce conducea un autoturism, cu 0,90 mg/l alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, la data 6 februarie…

- Dosar penal pentru un barbat din Hoparta, prins beat la volan: Ce alcoolemie avea Dosar penal pentru un barbat din Hoparta, prins beat la volan: Ce alcoolemie avea La data de 30 ianuarie 2022, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat, de 57 de ani, din comuna…

- Fiul primarului din Balint a fost prins in timp ce conducea drogat. Barbatul in varsta de 32 de ani a fost oprit de un echipaj de la Biroul de Ordine Publica, luni dimineata, pentru un control de rutina, pe strada Episcop Ioan Balan din Lugoj. Dupa ce i-au verificat documentele, politistii i-au cerut…

- Un om de afaceri din Campia Turzii a fost depistat baut la volan aseara, la un control al polițiștilor rutieri, efectuat pe strada Laminoriștilor din localitate. Inițial, informația ne-a fost... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!