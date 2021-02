Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia a decis cercetarea primarului PNL al comunei Vințu de Jos și a adminsitratorului firmei implicate, in stare de libertate cu masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Suplimentar, pe durata controlului judiciar, procurorul a stabilit si…

- Secretarul comunei Frumusica, Petru Anton, care a fost retinut luni seara de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani intr-un dosar de luare de mita, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, prim-procurorul Valeriu Chihaia. Anton este…

