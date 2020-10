Stiri pe aceeasi tema

- Ford Craiova are, in prezent, 17 cazuri confirmate de COVID-19. Acestea sunt cazuri raspandite in diverse zone din cadrul uzinei. Angajatii respectivi lucreaza in schimburi diferite, potrivit unei informari Ford. Toti acesti angajati respecta cu strictete recomandarile si instructiunile autoritatilor…

- 15 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, au fost inregistrate in județul Alba in ultimele 24 de ore. Informațiile au fost transmise de Direcția de Sanatate Publica Alba, duminica, 20 septembrie. In total, in județ, au fost inregistrate 1.508 de infectari, de la inceputul pandemiei. Pana acum,…

- Cinci cazuri de Covid-19 au fost confirmate la Autoritatea Navala Romana (ANR), iar Directia de Sanatate Publica Judeteana (DSP) Constanta a inceput o ancheta epidemiologica, urmand sa identifice toti angajatii care au fost in contact direct cu cei confirmati, potrivit news.ro.Citește și: DIICOT…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat stingerea focarului de COVID-19 de la unitatea de producție din Lugoj a companiei Honeywell, unde au fost confirmate 3 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Conform DSP, in județul Timiș au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, 45 de noi cazuri de…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, au aparut alte doua cazuri noi de coronavirus in zona Fagetului, aflata in carantina. Astfel, in focarul de la Faget, numarul persoanelor confirmate cu SARS-CoV-2 a ajuns la 62 (dintre care doua persoane au decedat).…

- Au fost confirmate 18 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 30 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, inregistrate de la inceputul pandemiei in județ, a ajuns la 727. 509 de persoane s-au vindecat și s-au…

- Numar record de cazuri COVID-19 confirmate in ultimele 24 de ore, in județul Alba. Potrivit datelor transmise sambata de Direcția de Sanatate Publica Alba, sunt 40 de infectari noi. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 562, de la inceputul pandemiei, in județ. Este vorba despre cazuri noi raportate…