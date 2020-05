Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane au tulburat, vineri, ordinea publica intr-un cartier din municipiul Blaj, in urma izbucnirii unui scandal in care, initial, au fost implicati patru indivizi, pentru aplanarea conflictului intervenind 30 de politisti si jandarmi."In aceasta dupa-amiaza, in urma unui…

- IPJ Alba a anunțat ca in dupa-amiaza zilei de astazi, 1 mai 2020, pe strada Barbu Lautaru, din Blaj, a avut loc un scandal care risca sa degenereze. Ceea ce inițial incepuse cu o altercație intre 4 persoane, s-a amplificat intr-un scandal uriaș, care au tulburat liniștea publica, dupa ce alte zeci de…

- O bataie in care au fost implicate mai multe persoane a izbucnit, vineri dupa-amiaza, pe strada Barbu Lautaru din Blaj. A fost nevoie de intervenția a 30 de polițiști și jandarmi pentru aplanarea conflictului. ”In aceasta dupa-amiaza, in urma unui apel prin 112 prin care era sesizat un scandal, polițiștii…

- Ziarul Unirea Scandal IMENS pe strada Barbu Lautaru din Blaj. 30 de forțe de ordine nevoite sa intervina. 9 persoane duse la sediul poliției, pentru audieri Reprezentanții IPJ Alba au informat ca, in dupa-amiaza zilei de astazi, viner 1 Mai, un puternic scandal a avut loc in municipiul Blaj, pe strada…

- Politistii si jandarmii solicitati sa intervina pentru aplanarea unui scandal produs la locuinta din Harsova a unor persoane care se aflau in izolare au fost nevoiti sa foloseasca un spray iritant, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "La data de 19…

- Politistii au intervenit, luni, intr-un cartier din Tarnaveni, judetul Mures, unde se adunasera mai multe persoane care ascultau muzica la intensitate mare. Un numar de 19 persoane au fost identificate pana acum, urmand a fi amendate, noteaza news.ro.Potrivit Politiei Judetene Mures, politisti…

- Un scandal s-a petrecut duminica, 19 aprilie, in jurul orei 20.30, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Un barbat ar fi fost batut de trei persoane, iar in urma altercației a avut nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit IPJ Alba, in urma unui apel 112, mai multe echipaje de la IPJ Alba s-au deplasat…

- Scandal urias intr-unul dintre cele mai sarace cartiere din Valea Jiului. Localnicii au iesit in strada, pentru a asista la „spectacolul” oferit de doi oameni care amenintau ca se sinucid.