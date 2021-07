Alba: Zeci de persoane evacuate, drumuri blocate şi maşini luate de ape Zeci de persoane au fost evacuate, mai multe case au fost avariate si inundate, mai multe autoturisme au fost luate de ape si o serie de drumuri sunt blocate in urma inundatiilor produse vineri in Muntii Apuseni, potrivit unui bilant transmis in cursul serii de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba. "Au fost salvate 4 persoane si 62 de persoane evacuate. Din fericire, pana la acest moment, nu au fost raportate victime", au precizat reprezentantii ISU Alba. Potrivit sursei citate, DN 74 Campeni - Carpinis este blocat de aluviuni. In orasul Campeni sunt opt case si doua obiective socio-economice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

