- Miercuri, 11 aprilie 2018, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Alin Cucui, a fost gasit mort intr-o casa din Alba Iulia. Imobilul aparține parinților sai. Pe trupul sau nu au fost gasite urme de violența iar primele indicii duc inspre o sinucidere. Trupul fara viața a fost gasit de fratele sau,…

- Un albaiulian, șofer al unei firme de curierat din Alba Iulia, a suferit o paguba de 3.000 de lei, dupa ce a lasat mașina deschisa și nesupravegheata. ”Mi-a fost furata o suma de 3.000 de lei in timpul serviciului, in timp ce lucram pe strada Nicolae Balcescu, ca și curier. Am fost sa livrez un […]

- Politistii din Arges au deschis o ancheta dupa ce o fosta judecatoare din Pitesti a incercat sa se sinucida. Femeia a baut detartant si si-a taiat venele, fiind gasita de sotul ei, care a alertat autoritatile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un minor de 15 ani, din comuna Totești, din județul Hunedoara, este cautat de polițiști. Azi-noapte, acesta a plecat de acasa, lasand in dormitor un bilet de adio. „In data de 15 martie 2018, in jurul orei 08.00, politistii din cadrul Sectiei 8 Poliție Rurala Hateg au fost sesizați verbal de…