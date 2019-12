O prezenta deosebita printre miile de participanti la festivitatile desfasurate duminica de Ziua Nationala la Alba Iulia a fost un veteran de razboi, de 97 de ani, care a asistat la evenimente, din cauza varstei inaintate, stand pe un scaun.



Insotit de un fiu si de un nepot, slt. (r) Laurean Deac, care a luptat pe frontul din Rusia, tara in care a stat apoi in prizonierat nu mai putin de patru ani, a tinut sa fie prezent la manifestarile desfasurate la "Monumentul Marii Uniri" si Sala Unirii.



"Am fost incorporat in 1 aprilie 1943, la 22 de ani. Am facut un an de instructie,…