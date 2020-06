Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate 16.002 cazuri de COVID-19 in Romania, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, miercuri, 13 mai. Sunt 224 cazuri noi. Sunt peste 1000 decese raportate și aproape 8000 persoane vindecate. Comparativ, pana marți erau 15.778 (190 noi), iar 7.685 persoane erau…

- A fost inregistrat primul deces in orașul Cugir al unei persoane infectate cu COVID-19. Reamintim ca numarul total al deceselor raportate oficial in județul Alba pana vineri a ajuns la 14. La Cugir, sunt in total 34 de cazuri de imbolnaviri confirmate, din care 19 persoane sunt vindecate. Citește și…

- Numarul cazurilor de COVID-19 in Romania a ajuns la 13.837, potrivit datelor anunțate marți de Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 325 noi imbolnaviri. Au fost inregistrate 827 decese, iar peste 5.454 de persoane sunt vindecate. In actualizare. Comparativ, luni…

- Au fost inregistrate 11.978 de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania, pana miercuri, 29 aprilie, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Sunt 362 cazuri noi și 675 decese. Pana marți erau raportate 11.616 cazuri (277 noi) și 3.404 persoane vindecate. Pana astazi, 29 aprilie, pe teritoriul Romaniei,…

- Au fost inregistrate 160 de imbolnaviri cu noul coronavirus, in județul Alba, pana joi, 23 aprilie, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica. Potrivit DSP, in utlimele 24 de ore in județ nu a fost inregistrat niciun caz nou. Pana miercuri erau raportate 160 de cazuri, 7 decese și…

- SITUAȚIA IN JUDEȚUL VRANCEA – Instituția Prefectului, județul Vrancea In județul Vrancea, in data de 14 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1113 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 296 persoane, iar 541 in…

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Instituția Prefectului Județul Vrancea In județul Vrancea, in data de 12 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2043 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 389 persoane, iar 360 in carantina…

- Numarul total al cazurilor confirmate in Romania a ajuns la 1029, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, joi, 26 martie, ora 13.00. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 123 cazuri noi. In județul Alba, pana joi dimineața, erau 143 persoane in carantina, 1.690 persoane…