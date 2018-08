Un barbat dintr-un sat din Alba, banuit ca ar fi savarsit alaturi de alte persoane, in luna mai, o fapta de omor in Italia, a fost arestat provizoriu de catre Curtea de Apel (CA) Alba Iulia pe o perioada de 9 zile, pana cand va fi depus la dosar de catre procuror si mandatul european de arestare.



Potrivit informatiilor postate pe portalul instantei de judecata, CA Alba Iulia a admis propunerea formulata de catre Parchetul de pe langa CA Alba Iulia si, in consecinta, a dispus arestarea provizorie a barbatului, in vederea predarii catre autoritatile judiciare italiene, pe o perioada…