Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc la fabrica de armament de la Cugir, transmite ISU Alba. Explozia a fost urmata de un incendiu, iar garda de Intervenție Sebes in cooperare cu SVSU Cugir intervine la fata locului, scrie site-ul local Alba24.Explozia s-a produs in zona…

- Pana azi LA DATA DE 18 MAI 2020, 45 pacienți internați in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, depistați pozitiv cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), au fost declarați vindecați si au fost externati dupa ce rezultatele a doua teste consecutive efectuate au ieșit negative. Dupa exernare, pacienții…

- Un accident a avut loc in localitatea Salva. Trei victime, printre care un barbat in stop cardiorespirator și o femeie gravida, au ajuns la spital. Cei trei au fost loviți de o mașina parcata. AFLA ce s-a intamplat: Un accident rutier s-a petrecut in Salva, in aceasta seara. Un pieton a fost lovit de…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| A fost predat amplasamentul pentru pentru construirea Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. Investiție de peste 17 milioane de lei Miercuri, 22 aprilie 2020, a fost predat amplasamentul pentru construirea Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean…

- Un copilaș de doar 5 ani și-a pierdut viața miercuri dupa amiaza, dupa ce autoturismul in care se afla s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe DN 17D, in localitatea Chiuza. Șoferul, un barbat originar din Bistrița-Nasaud și stabilit in județul Arad, era baut zdravan și a pierdut controlul mașinii…

- Autoritatile sanitare au confirmat primul caz de imbolnavire cu COVID – 19 in Alba. Este vorba despre o persoana care se afla in carantina și venise din Italia. A fost internata la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. In ultimele zile, sectia respectiva a fost eliberata…

- DSP Suceava a informat, vineri, ca toate testele recoltate de la contactii barbatului in varsta de 71 de ani din localitatea suceveana Malini, diagnosticat pozitiv la coronavirus, au iesit negative. Totodata, sursa citata a precizat ca si pentru cea de a doua persoana suspecta de coronavirus care se…