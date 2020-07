Stiri pe aceeasi tema

- 4 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost inregistrate in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul cazurilor active a ajuns la 30. In total, de la inceputul epidemiei, in județ s-au inregistrat 452 de imbolnaviri. 398 de…

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat sambata inca doua decese in randul persoanelor infectate cu coronavirus. Este vorba despre o femeie de 59 de ani și un barbat de 69 de ani. Femeia de 59 de ani a murit in Secția ATI a Spitalului Municipal Ramnicu Sarat. Ea avea mai multe comorbiditați: neoplasm…

- Numarul total de imbolnaviri cu COVID-19, inregistrate in județul Alba este de 424. Au fost inregistrate doua cazuri noi, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marți, 16 iunie, de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba. 381 de persoane s-au vindecat pana acum și 22 decese. Mai sunt …

- Numarul total de imbolnaviri cu COVID-19 raportat luni, 15 iunie, este de 422 in județul Alba. Nu au fost inregistrate cazuri noi, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba. Sunt 380 persoane vindecate și 22 decese. Mai sunt 20 de cazuri active.…

- In județul Alba, numarul imbolnavirilor cu COVID-19 este de 413 potrivit datelor transmise miercuri, 10 iunie, de Direcția de Sanatate Publica. Sunt inregistrate 3 cazuri noi, in ultimele 24 de ore. De la inceputul epidemiei, dintre cele 413 persoane infectate, 358 persoane s-au vindecat și s-au inregistrat…

- Numarul total de imbolnaviri cu COVID-19 a ajuns, in județul Alba, la 410. In ultimele 24 de ore a fost raportat un singur caz nou, potrivit datelor transmise marți de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul cazurilor active a ajuns la 43. 345 persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat…

- Numarul deceselor cauzate de coronavirus in randul varstnicilor internati la Centrul privat de Ingrijiri Batrani "Sf. Ilie" din municipiul Galati a ajuns la opt, ultimele doua decese fiind ale unui barbat si unei femei.Directia de Sanatate Publica anunta ca din cei aproximativ 130 de batrani internati…

- Direcția de Sanatate Publica din Bihor a adoptat o noua strategie de testare a persoanelor pentru depistarea infecției cu coronavirus, metoda care permite creșterea rapida a numarului de teste, potrivit unui comunicat al instituției. Incepand de miercuri, 9 aprilie, in județul Bihor se aplica o noua…