- Astazi, 17 august 2021, la Poliția Municipiului Alba Iulia s-a prezentat domnul Radu Calin, de 43 de ani, din Alba Iulia, care a predat un telefon mobil și un portmoneu cu suma de 6.199 de lei, carduri și documente. Acesta a declarat ca le-a gasit, pe partea carosabila, pe strada Alexandru Ioan Cuza…

- Un barbat din Abrud a predat politiei un portmoneu in care era suma de 622 de lei și acte, pe care l-a gasit pe strada. Inspectoratul de Politie Judetean Alba ii adreseaza domnului Caș Aurel felicitari pentru spiritul civic de care a dat dovada. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 iunie 2021, la Poliția…