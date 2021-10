Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 84 de ani, din Vinerea, a decedat, in dupa amiaza zilei de 10 octombrie, in zona caii ferate care trece prin apropierea locinței sale. Din primele cercetari a rezultat ca barbatul a folosit un baț metalic pentru a scutura un nuc, insa, la un moment dat, s-ar fi produs un arc electric intre…

- Un barbat de 53 de ani a murit electrocutat, sambata, dupa ce a atins cu undita cablurile de inalta tensiune care traverseaza canalul de iesire din Lacul 5 - Ilfoveni, comuna Nucet, informeaza IPJ Dambovita.

- O bataie pe o plantație de afine din localitatea Vinerea, județul Alba, s-a terminat cu un dosar penal pentru loviri sau alte violențe, care intre timp s-a transformat intr-un dosar pentru tentativa de omor. In urma noilor date aparute in timpul cercetarilor, procurorii din Alba au emis un mandat de…

- Un barbat a murit vineri dupa ce motocicleta pe care o conducea a fost izbita de un tren care circula pe ruta Marașești-Ghimeș. Pe motocicleta se mai afla o femeie care a fost ranita și primește ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc intr-o localitate din județul Vrancea.

- Un accident rutier s-a produs sambata in localitatea Vinerea. Trei persoane au ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au lovit pe strada Principala din localitate. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 august 2021, in jurul orei 19:20, pe strada Principala, din localitatea Vinerea, o femeie, de 34 de ani,…