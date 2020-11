Trei municipii, inclusiv cel de resedinta de judet, doua orase si o comuna din Alba, unde incidenta indica o "crestere constanta", depasind anumite "praguri critice", au fost propuse pentru intrarea in carantina, cel mai probabil de marti.



"Intrucat la nivelul judetului Alba in anumite localitati incidenta indica o crestere constanta si a depasit anumite praguri critice, DSP Alba a intocmit astazi, 14 noiembrie, analizele de risc ale localitatilor Alba Iulia, Sebes, Blaj, Cugir, Abrud si Ciugud, propunand carantinarea acestora. Avand in vedere situatia descrisa, potrivit metodologiei…