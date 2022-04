Alba: Trei case şi două maşini, afectate de un incendiu Trei case din Bistra, o comuna din Apuseni, au fost grav afectate sambata dimineata de un incendiu, care a produs pagube si la doua autoturisme, pentru localizarea si stingerea focului intervenind, cu sase autospeciale cu apa si spuma, atat pompieri militari, cat si voluntari. Totodata, a fost nevoie de acordarea primului ajutor medical de catre echipajul SMURD unui barbat, care a suferit arsuri superficiale la nivelul membrelor superioare si la fata. Alba: Trei case si doua masini, afectate de un incendiu Incendiu in localitatea Bistra, o comuna din Apuseni, in urma caruia trei case au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit in dimineața zilei de astazi, 9 aprilie 2022, in jurul orei 06.40, in localitatea Bistra. „Stația de pompieri Campeni a intervenit cu 4 autospeciale și un echipaj de prim ajutor pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Bistra, strada Turzii”, a transmis…

- Astazi, 23 februarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 267 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite orașului Baia de Arieș (1 caz nou și 1 reinfectare), 2 orașului Campeni (1 caz noi și 1…

- Astazi, 2 februarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 727 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribuite orașului Campeni (12 cazuri noi și 1 reinfectare), 2 orașului Baia de Arieș, 7 comunei Albac,…

- INCENDIU la un camin pentru persoane varstnice din Abrud. Pompierii intervin cu trei autospeciale Pompierii din Campeni au fost chemați sa intervina, miercuri dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Abrud. Din primele date, incendiul se manifesta la un camin de ingrijire varstnici in…

- Astazi, 26 ianuarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 344 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit orașului Baia de Arieș, 6 orașului Campeni, 7 comunei Bistra (6 cazuri noi și 1 reinfectare),…

- INCENDIU la Baia de Arieș: Acoperișul unei case a fost cuprins de flacari Un incendiu a izbucnit marți dimineața, 25 ianuarie, in jurul orei 07.50, in localitatea Baia de Arieș. Din primele informații, potrivit ISU Alba, acoperișul unei case de locuit a fost cuprins de flacari. La fața locului intervin…

- Astazi, 22 ianuarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 379 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite orașului Baia de Arieș, 4 orașului Campeni, 4 comunei Albac și cate 1 comunelor Bistra, Ponor,…

- CJSU Alba: Masuri noi pentru Abrud, Baia de Arieș și patru comune din județ, dupa creșterea incidenței. Document Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a stabilit joi masuri pentru Abrud, Baia de Arieș și patru comune, dupa creșterea incidenței. Este vorba despre masuri de scenariu…