Alba: Trafic reluat pe Transalpina

- Miercuri a fost redeschis traficul rutier pe DN 67 C Ranca-Obarșia Lotrului (Transalpina), informeaza centrul INFOTRAFIC. Circulatia autovehiculelor este permisa doar in intervalul orar 08-20.00. Circulatia pe Transalpina ramane deschisa pana la data de 15 octombrie. In functie de conditiile meteorologice,…

- Circulatia rutiera a fost intrerupta total in aceasta seara de 15 mai, pe Valea Oltului, in localitatea Caineni, timp de doua ore, in urma unui accident de circulatie. Evenimentul in care au fost implicate trei vehicule s-a soldat cu trei raniti.

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, joi dimineata, pe un fir alternativ, pe DN1D Urziceni - Ploiesti, in urma unui accident, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Incendiul de vegetatie de langa cetatea Poenari este sub control, la fata locului actionand peste 200 de pompieri, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. In sprijin a sosit ieri seara si un elicopter cu rezervor de apa, care s-a ridicat inca de la prima…

- L aora actuala toate strazile și caile de acces din municipiul Chișinau sunt practicabile, iar traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, informeaza Primaria. Transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru, iar la linie sunt 292 de troleibuze si 46 de autobuze.

- Circulatia rutiera pe A2, intre Bucuresti si Fetesti, a fost inchisa duminica, intre orere 16:00 si 23;00, pe ambele sensuri, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului

- Circulatia feroviara, blocata, marti seara, intre Ploiesti si Brasov, din cauza unor copaci cazuti pe calea ferata, a fost reluat, la ora 20.45, pe firul II, intre Timisu de Sus si Predeal.

- Traficul feroviar blocat total din cauza unor copaci cazuți pe linia de cale ferata a fost reluat marți seara, la ora 20.45, pe un fir intre Timișu de Sus și Predeal. Potrivit CFR, s-a reluat traficul feroviar pe firul II, intre Timișu de Sus și Predeal, trenurile circuland cu locomotive Diesel. Pe…