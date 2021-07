Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a Targului de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai mare și cea mai cunoscuta sarbatoare populara in aer liber din Romania, a fost anulata din cauza vremii total nefavorabile, decizia fiind luata pentru a nu pune in pericol viața participanților. Precizam ca zona Munților Apuseni a intrat…

- Dupa un an de ”pauza” din cauza pandemiei, la mijlocul lunii iulie, in zilele de 17 și 18 iulie, in judetul Alba se celebreaza o sarbatoare populara cu traditie de sute de ani: „Targul de Fete” de pe Muntele Gaina. In trecut, locuitorii din peste 80 de sate ale Apusenilor se adunau pe platoul de […]…

- Fluierașii din Șugag – propuși de Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba pentru titlul de Tezaur Uman Viu Dintre cele 47 de dosare de candidatura stranse la Ministerul Culturii pentru adjudecarea unuia dintre prestigioasele titluri de Tezaur Uman Viu se gasesc și 3 documentații depuse de Centrul de…

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba: Colecție de fotografii despre „Statu’ la vase in Lunea Pastelui” la Șugag, obicei stravechi și unic in țara Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba ofera tuturor celor care iubesc și apreciaza obiceiurile tradiționale romanești o colecție de fotografii etnografice,…

- Preotul Doru Gheaja, supranumit „Parintele cantecelor patriotice din Romania”, a primit sambata, 24 aprilie 2021, cea mai inalta distincție a Patriarhiei Romane, potrivit basilica.ro. „Crucea Patriarhala” i-a fost acordata la finalul Concertului extraordinar de pricesne „Credința și cultura”…

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba: Concert extraordinar de pricesne tradiționale, la Palatul Patriarhiei din București Iubitorii pricesnelor tradiționale romanești se pot bucura, sambata, 24 aprilie 2021, de un concert extraordinar organizat de Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, la Palatul…