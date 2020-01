Un tanar din Botosani s-a ales cu dosar penal, fiind, de asemenea retinut de politisti, dupa ce, fiind aflat la volanul unui autoturism fara a purta haine pe el, a distrus mai multe bunuri intr-o statie de carburanti situata pe DN7, langa Sibot, si a refuzat sa se supuna testarii privind consumul de alcool sau substante interzise. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba a informat luni ca, in urma unui apel prin 112, politistii Serviciului Rutier au intervenit in zona unei statii de carburant situata pe DN 7, in afara localitatii Sibot, unde a fost semnalat un incident in care a fost implicat…