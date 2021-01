Stiri pe aceeasi tema

- Sute de bunuri culturale, cum ar fi monede (dacice, romane si medievale), fibule, arme, unelte si podoabe, au fost recuperate de politistii din Alba anul trecut, unele artefacte fiind identificate pe platformele unor case de licitatii, anunța agerpres . Potrivit bilantului activitatii Inspectoratului…

- Sute de bunuri culturale, cum ar fi monede (dacice, romane si medievale), fibule, arme, unelte si podoabe, au fost recuperate de politistii din Alba in cursul anului trecut, unele astfel de artefacte fiind identificate pe platformele unor case de licitatii. Potrivit bilantului activitatii…

- Politistii din judetul Alba efectueaza, luni dimineata, 23 de perchezitii domiciliare la persoane banuite ca ar fi taiat ilegal arbori din fondul forestier national si pentru acoperirea faptelor ar fi folosit avize de intocmire false, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Un tanar de 24 de ani din comuna Corni din judetul Botosani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzatia de ultraj, dupa ce a agresat un padurar care l-a prins in timp ce incerca sa fure arbori dintr-o padure, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean,…

- Aproximativ 200 de sanctiuni in valoare de 13.250 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu. Potrivit acestuia,…

- Un cetatean german a fost condamnat la doi ani inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de tainuire, el fiind acuzat ca a detinut si vandut piese de tezaur furate din situl arheologic din Muntii Orastiei – Sarmizegetusa Regia, printre care o bratara de aur de aproape un kilogram, podoabe…

- Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș ,barbatul o agresase pe fosta iubita in vara acestui an, fiind ulterior trimis in judecata pentru infracțiunile de lipsire de libertate și talharie. Citește și: DIICOT si Politia Romana efectueaza 386 de perchezitii.…