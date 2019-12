Alba: Struguri culeşi special îngheţaţi, pe ger, pentru producerea vinului de gheaţă Sute de oameni au fost mobilizati joi in zona viticola de pe Valea Tarnavelor, langa Tauni, la ultimul cules din acest an, pentru a aduna, de pe zece hectare, struguri special pastrati pentru producerea vinului de gheata.



"Avand in vedere ca si anul acesta s-au intrunit conditiile necesare obtinerii acestui vin special, pentru recoltarea celor 10 hectare de Traminer roz, pastrate pentru a fi culese dupa noptile geroase de la inceputul iernii, au fost mobilizati 420 de oameni. (...). Este extrem de important ca intregul proces de recoltare sa se desfasoare cat se poate de rapid, intrucat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

