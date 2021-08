O turista din Braila aflata sambata in rezervatia geologica Rapa Rosie, in "Canionul" Romaniei, a avut nevoie de ajutor medical, dupa ce a prezentat o stare generala alterata, ea fiind transportata la baza cu o aleza.



"SMURD Sebes a fost solicitat sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical in localitatea Sebes, zona Rapa Rosie. Din informatiile preliminare ar fi fost vorba despre o persoana de sex feminin, turista, cu SGA (stare generala alterata), din judetul Braila. La sosirea echipajului SMURD in zona locului solicitarii, au constatat faptul ca victima se afla la aproximativ…