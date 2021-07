Zeci de paturi de campanie, lenjerie de pat, saci de dormit, dar si apa potabila vor intra in posesia sinistratilor din satul Daroaia din partea Crucii Rosii Romane - Filiala Alba, in vederea amenajarii unui spatiu locativ la Caminul Cultural din Rosia Montana, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. "Avand in vedere precipitatiile abundente din aceasta dupa-masa, care s-au produs in zona localitatii Daroaia, Crucea Rosie Romana Filiala Alba se va deplasa in regiunea afectata pentru a amenaja in regim de urgenta, la caminul Cultural din Rosia Montana, un spatiu locativ pentru persoanele evacuate,…