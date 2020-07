Alba: Se intervine, de peste 24 de ore, pentru înlăturarea efectelor inundațiilor. Situația pagubelor! ISU Alba intervine, de mai bine de 24 de ore, pe raza județului , pentru inlaturarea efectelor negative cauzate de inundații. Pana la momentul actual au fost afectate: – 27 case, -145 gospodarii, – 8 operatori economici, – 7 strazi, -2 poduri colmatate. 118 pompieri militari și voluntari SVSU au intervenit cu 20 autospeciale de intervenție și peste 5 motopompe remorcabile și 20 motopompe transportabile pentru extragerea apei din gospodarii, operatori economici și decolmatarea zonelor afectate. Intervențiile pentru inlaturarea efectelor negative produse de inundații continua și in decursul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

