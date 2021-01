Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 41 de ani din Timisoara care s-a ratacit dupa ce a parasit una dintre partiile Domeniului Sureanu pe care schia a fost recuperat sambata seara de catre salvamontistii din Alba, potrivit Agerpres. "Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Alba a intervenit in zona…

- Un angajat al cabanei Piatra Arsa, situata pe platoul Munților Bucegi, a decedat pe munte, in urma unui stop cardiorespirator. Salvatorii montani au intervenit efectuand manevre de resuscitare, insa fara rezultat, scrie agerpres . Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Salvamont Sinaia,…

- Inginerul constructor IOAN CIONCA, din Timisoara, a trecut in nefiinta, la varsta de 84 de ani. Slujba de inmormantare va avea loc astazi, 13 ianuarie 2021, la ora 14... The post Ne-a parasit inginerul constructor Ioan Cionca appeared first on Renasterea banateana .

- Salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit, in weekend, in 10 cazuri de turisti accidentati pe partiile de schi si de sanius din statiune, astfel ca, de la inceputul sezonului de schi, in 1 ianuarie, salvatorii montani au intervenit in 42 de cazuri care au vizat 43 de persoane. In trei dintre cele…

- Un barbat din Constanta, care a plecat singur intr-o drumetie la Varful Omu, a fost recuperat de catre salvamontistii din judetul Dambovita, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a petrecut doua nopti dormind afara. Barbatul a ramas pe munte, epuizat fizic si fara baterie la telefonul mobil.

- Sambata, salvamontiștii au intervenit la 66 de solicitari, cele mai multe fiind pentru formațiunile din Lupeni și Predeal. Salvamont Romania anunta ”o zi plina” pe munte, salvamontistii intervenind, sambata, la 66 de solicitari. Conform sursei citate, cate zece interventii au avut echipele din Lupeni…

- Incendiul a fost anuntat in dispeceratul ISU Banat luni dupa-masa. Salvatorii au fost chemati sa intervina dupa ce un autotren a fost cuprins de flacari, pe A1, in zona localitatii timisene Ortisoara.

- Intervenție a pompierilor, miercuri, in Calea Aradului din Timișoara. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce o mașina parcata in apropierea unei benzinarii a fost cuprinsa de flacari.