Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba au efectuat 16 perchezitii in Cugir si Sebes pentru documentarea activitatii unor persoane banuite de contrabanda. Au fost gasite peste 40.000 de tigarete, provenite din contrabanda dar si o arma cu aer comprimat, detinuta in mod ilegal. Sapte persoane au fost retinute.

- O femeie de 51 de anin din Alba Iulia a fost retinuta de politistii de investigare a criminalitatii economice, fiind banuita ca a inselat o casa de ajutor reciproc, cu 32.000 de lei. Aceasta s-ar fi folosit de adeverinte false pentru a obtine credite pe care nu le-a mai returnat. Potrivit IPJ Alba,…

- O femeie din Alba Iulia a fost reținuta de polițiștii de investigare a criminalitații economice, fiind banuita ca a inșelat o casa de ajutor reciproc, cu 32.000 de lei. Aceasta s-ar fi folosit de adeverințe false pentru a obține credite pe care nu le-a mai returnat. La data de 7 noiembrie 2019, polițiștii…

- Un numar de 24 de perchezitii domiciliare sunt efectuate, miercuri dimineata, de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Giurgiu in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Calarasi, la persoane banuite de prelucrare ilegala de tutun si comercializarea acestuia,…

- Percheziții efectuate de polițiștii vranceni la persoane banuite de contrabanda cu țigarete La data de 25 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, au desfașurat 5 percheziții domiciliare pe…

- Focsani, 26 sep /Agerpres/ - Mai multe perchezitii domiciliare au fost efectuate la Adjud in cadrul unui dosarul penal in care 17 persoane sunt cercetate pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigarete, in urma carora sapte persoane au fost puse sub control judiciar, a informat, miercuri,…

- Joi dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Olt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, efectueaza 13 percheziții pe raza județelor Olt și Teleorman, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale ale unor…