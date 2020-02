Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba au efectuat controale amanunțite la o unitate de tip braserie din Alba Iulia in urma unor sesizari din partea consumatorilor – care s-au prezentat la spital cu probleme digestive, grețuri, varsaturi si scaune diareice – respectiv a raportarii de catre…

- Trei persoane sunt internate la spital cu suspiciune de toxiinfecție alimentara, dupa ce au mancat preparate de la o macelarie din Alba Iulia. Pe langa acestea, alte cateva s-au prezentat la spital cu simptome asemanatoare, insa au refuzat internarea, potrivit Mediafax.Direcția de Sanatate…

- Cele 13 persoane trebuie sa stea izolate in propriile case timp de doua saptamani, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului.Acestea nu au simptomele bolii, dar medicii le-au recomandat sa stea acasa și sa respecte o serie de proceduri.Potrivit regulilor comunicate de Direcția de Sanatate…

- Un numar de 13 persoane, dintre care cinci cetateni chinezi si opt romani, veniti in Galati, din China, sunt tinuti in carantina la domiciliu, informeaza, joi, Directia de Sanatate Publica(DSP) Galati. Potrivit sursei citate, cele 13 persoane au ajuns in Galati incepand cu 29 ianuarie, patru dintre…

- Un barbat de 66 de ani, care avea mai multe boli cronice, a decedat luni posibil din cauza gripei, testul rapid efectuat fiind pozitiv. „Astazi, la ora 14,20, SJU Alba Iulia, Sectia boli infectioase, a comunicat un deces la un caz posibil gripa, (test rapid – pozitiv), 66 de ani, cu boli cronice…

- Pompierii au fost alertati, luni seara, dupa ce locuitorii de pe strada Puskin din Botoșani, au simtit miros puternic de gaz. Ca masura de siguranța, un numar de 20 de persoane, 15 adulti si 5 copii, au fost evacuați. Locatarii au sunat la 112, iar la fata locului au ajuns un echipaj SMURD si un echipaj…