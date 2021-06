Alba: PSD a sesizat o tentativă de fraudare a voturilor cu urna mobilă, la Ciuruleasa O singura posibila incalcare a legislatiei electorale a fost sesizata duminica Politiei din Alba, fiind vorba de acuzatii de incercare de fraudare a unor voturi cu ajutorul urnei mobile in comuna Ciuruleasa, in cauza fiind efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de frauda la vot, in forma tentativei, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. "Pe durata desfasurarii alegerilor locale partiale din comunele Ciuruleasa si Metes, nu au fost semnalate probleme deosebite din punct de vedere al asigurarii ordinii si linistii publice. (...). Pana la inchiderea sectiilor de vot, a fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

