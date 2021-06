ALBA: Prima zi fără cazuri COVID noi în județ. Incidența actualizată în municipii, orașe și comune Nu au mai fost inregistrate cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba marți, 15 iunie. In ceea ce privește rata incidenței COVID, sunt 22 de localitați cu cazuri inregistrate la 14 zile. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.370 de persoane au fost confirmate […] Citește ALBA: Prima zi fara cazuri COVID noi in județ. Incidența actualizata in municipii, orașe și comune in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

