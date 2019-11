Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12.000 de porci vor fi omorați dupa ce virusul pestei porcine africane a fost confirmat in doua ferme din județele Argeș și Olt, potrivit Mediafax.Peste 9000 de porci urmeaza sa fie eutanasiați in județul Argeș, dupa ce analizele de laborator au confirmat prezența virusului de pesta…

- VIDEO! In doar șase zile, peste 20.000 de porci de la o ferma din Argeș au fost uciși. Daniel Lupu, directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Argeș a declarat joi ca in urma confirmarii virusului pestei porcine africane intr-o ferma din comuna Slobozia, toti porcii…

- Evolutia pestei porcine africane in Romania a fost luata in discutie la reuniunea comitetului permanent pentru animale, alimente, plante si furaje (SCoPAFF), ce a avut loc la Bruxelles, in perioada 24-25 octombrie, harta restrictiilor suferind noi modificari, insa Romania pastreaza deschis comertul…

- Prefectura Arges a comunicat vineri ca in comuna argeseana Ungheni a fost confirmat al doilea focar de pesta porcina africana, la trei zile de la confirmarea primului focar in localitatea respectiva si la o zi dupa un anunt similar pentru comuna Calinesti.

- SCANDALOS… Dupa cazul politistului de frontiera din Murgeni, care a transportat pe ascuns o scroafa cu purcei din zona Carja in orasul in care locuieste, fiind confirmat ulterior un focar de pesta porcina africana, un alt politist de frontiera, de data asta din comuna Falciu, face ravagii in satul Ranzesti.…

- Referitor la informatiile aparute in spatiul public privind evolutia focarelor de PPA in Bulgaria, Autoritatea Nationala Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) precizeaza ca, potrivit studiilor si cercetarilor de specialitate, virusul pestei porcine africane (PPA) se poate transmite prin…

