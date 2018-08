Stiri pe aceeasi tema

- Campania "Fara Penali in functii publice" a strans pana in prezent 450.000 de semnaturi si va continua in urmatoarele doua saptamani cu o caravana care va parcurge 12 judete pentru atingerea tintei de 500.000 de semnaturi, a declarat presedintele USR, deputatul Dan Barna. "In momentul…

- „Noaptea ca hoții. Deși avem aprobare pentru amplasarea cortului #FaraPenali la intrarea in parcul IOR, deși ieri la ora 22 cortul inca era la la locul lui și iși facea datoria, fiind coada la semnaturi, astazi in zori, ca prin minune...cortul a devenit invizibil. Poliția locala care de atatea ori ne-a…

- O prima reacție din partea USR Timiș a aparut dupa ce Nicolae Robu a anunțat, in aceasta dimineața, pe Facebook, ca „iși asuma decizia de a aproba strangerea de semnaturi” pentru campania „Fara penali in funcții publice” in zona centrala a Timișoarei. Asta dupa ce membrii ai USR Timiș au fost avertizați…

- Nicolae Robu incearca sa o dea la intors, dupa ce, sambata, membri ai USR Timiș care strangeau semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice” in centrul Timișoarei au primit un nou avertisment din partea polițiștilor locali. Primarul Timișoarei a postat, astazi, un mesaj pe pagina sa de…

- O tanara membra a USR care strangea semnaturi pentru campania „Fara penali in functii publice” a fost asaltata, in Gara de Nord, de nu mai putin de opt politisti si badigarzi. Fotografia a fost postata pe Facebook de senatorul USR Cristian Ghinea. „Priviti aceasta poza. Ea este Denisa Neagu. Denisa…

- Dupa ce a schimbat replici acide cu cei din USR, dar și cu susținatorii lor, pentru ca i-a facut „trotsky-iști”, avand impresia ca agaseaza oameni cand aduna semnaturi in centrul Timișoarei pentru campania „Fara penali in funcții publice”, Robu vrea sa știe ce parere au despre subiectul campaniei…

- Nicolae Robu a provocat un scandal uriaș, dupa ce ieri, a postat un mesaj pe pagina lui de Facebook in care iși arata indignarea ca membri USR strangeau semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice”. “Am fost și azi, alaturi de colegii din echipa USR Timiș, la adunat semnaturi in cadrul…

- Nicolae Robu este foc și para pe membri USR cu care s-a intalnit, astazi, in centrul Timișoarei, in timp ce strangeau semnaturi pentru campania „Fara penali in funcții publice”. Primarul Timișoarei a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, acuzandu-i pe cei din partid ca ar incalca legile și normele…