- Politistii din Alba fac, miercuri, 17 perchezitii la persoane banuite ca ar fi comandat online bunuri in valoare de peste 60.000 de lei, pe care nu le-au mai platit. Ar fi fost pacalite peste 70 de firme.

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 17 perchezitii la persoane banuite ca ar fi comandat, prin internet, bunuri in valoare de peste 60.000 de lei, pe care nu le-au mai platit. Ar fi fost prejudiciate peste 70 de societați care comercializeaza, on–line, diverse produse. Potrivit IPJ…

- Ziarul Unirea PERCHEZIȚII in Alba Iulia la persoane banuite de inșelaciune. Peste 70 de societați prejudiciate cu bunuri de peste 60 000 de lei Potrivit IPJ Alba, in aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 17 perchezitii la persoane banuite ca ar fi comandat, prin internet, bunuri in valoare…

- Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și in 3 județe, intr-un dosar de inșelaciune, spalare de bani și fals. Mai multe persoane sunt banuite ca au facut comenzi in numele unei firme, a carei identitate a fost clonata, și au produs un prejudiciu de 1,2 milioane de leiPotrivit…

- Ziarul Unirea VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba Iulia și Cluj Napoca la persoane banuite de delapidare, inșelaciune și fals. Soț și soție, REȚINUȚI de polițiști, dupa ce și-au insușit peste 1.000.000 de lei Polițiștii din Alba au reținut doua persoane care sunt banuite de fapte de delapidare, inșelaciune,…

- Ziarul Unirea VIDEO| PERCHEZIȚII la un barbat banuit de inșelaciune: A achiziționat de la apicultori din Alba și Hunedoara peste 28 de tone de miere și ar fi platit doar jumatate din valoarea ei Polițiștii din Alba au reținut o persoana care ar fi inșelat mai mulți apicultori din județele Alba și Hunedoara.…

- Polițiștii prahoveni au derulat, marți, noua percheziții in București și in județele Calarași, Teleorman și Ilfov, intr-un dosar de inșelaciune in domeniul comerțului cu materiale de construcție.

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au efectuat, in cursul zilei de marți, noua percheziții la adrese din municipiul București și din județele Calarași, Teleorman și Ilfov. Acțiunea a vizat domiciliile unor persoane banuite de comiterea mai multor…