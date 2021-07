Stiri pe aceeasi tema

- Precipitațiile abundente de joi seara și de astazi au facut pagube importante in Apuseni. Au fost zeci de case și gospodarii avariate, persoane evacuate, drumuri blocate și alunecari de teren. Pe langa efectele viiturii din Ocoliș, in județul Alba au mai fost afectate zone din alte opt localitați din…

- In localitatea Ocoliș, din județul Alba, ploile și vijeliile au distrus trei case, iar alte 20 au fost grav avariate. Zeci de persoane au fost evacuate din fața apelor revarsate. In cinci ore au cazut peste 220 de litri de precipitații pe metru patrat. A fost un prim efect in Romania al aceluiași ciclon…

- Precipitații de 223 l/mp s-au inregistrat intr-un interval de 5 ore, in cursul serii trecute, la stația hidrometrica Ocoliș de pe Valea Iarei. Pana in cursul dimineții, au mai cazut, in același loc,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Precipitații de 250 de l/mp s-au inregistrat de aseara pana dimineața, la stația hidrometrica Ocoliș pe de Valea Ierii. Apele Romane transmit ca cele mai insemnate pagube materiale ale precipitațiilor istorice au avut loc in urma unei viituri puternice pe raul Ocoliș, in localitațile Ocoliș, Vidolm…

- Vestul țarii a fost maturat de inundații. Dupa codul portocaliu de vijelii puternice mai multe localitați din Apuseni sunt sub ape.Zeci de persoane s-au refugiat in podul casei fiindca parterul se inundase și au așteptat intervenția salvatorilor. Torenții au distrus mai multe locuințe și au luat pe…

- Pompierii militari de la ISU Alba intervin joi seara in localitatea Ocoliș din Munții Apuseni, pentru evacuarea unei femei gravide cu contracții. Reamintim faptul ca localitatea a fost grav afectata de o viitura puternica care a maturat tot ce intalnit in cale. Potrivit ISU Alba, transportul gravidei…

- Doua persoane de aproximativ 70 de ani, care au ramas blocate in podul casei joi seara dupa ce o viitura a maturat localitatea Ocoliș, au fost salvate de pompierii militari. Potrivit ISU Alba, casa acestora a fost fisurata de forța apelor. Reamintim faptul ca o viitura puternica a afectat localitatea…

- Ca urmare a codului roșu meteo, in comuna Ocoliș și Poșaga s-au manifestat fenomene meteo periculoase(ploi semnificative și grindina).Din informațiile preliminare mai multe drumuri sunt distruse sau colmatate, preponderent in com. Ocoliș, dar și in Poșaga.Totodata exista posibilitatea ca locuitori ai…