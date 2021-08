Stiri pe aceeasi tema

- Aversele torențiale continua in județul Alba: Meteorologii au emis o noua avertizare de tipul COD ROȘU de vreme rea pentru 15 localitați din Alba. In localitațile Campeni, Abrud, Bistra, Roșia Montana, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scarișoara, Garda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților, Ciuruleasa,…

- Centrul localitații Ocoliș din județul Alba a fost maturat, joi dupa-amiaza, de o viitura puternica, dupa ce torentul format pe un parau a atins peste un metru pe strazile din sat, informeaza Alba24.ro . Puhoiul de apa a blocat și distrus drumuri de acces, a inundat locuințe și a luat mai multe mașini.…

- Traficul rutier este oprit, joi, pe DN 74, in zona localitații Izvorul Ampoiului, din cauza unui copac cazut pe carosabil, a ajunțat, in jurul orei 21.00, Biroul de Presa al IPJ Alba. Un Cod Roșu de vreme rea a fost anunțat in intervalul orar 20:10 – 21:00 15.07.2021 Zone vizate: Zlatna, Campeni, Abrud,…

- ALERTA de COD ROȘU de inundații, descarcari electrice, grindina și vijelii. Ce localitați din județul Alba sunt vizate ALERTA de COD ROȘU de inundații, descarcari electrice, grindina și vijelii. Ce localitați din județul Alba sunt vizate In intervalul orar 20:10 – 21:00 15.07.2021 Zone vizate: Zlatna,…

- Meteorologii au emis, luni, noi avertizari nowcasting Cod portocaliu si Cod galben de instabilitate atmosferica, valabile in localitati din trei judete din Transilvania, in orele urmatoare. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), va fi Cod portocaliu pana la ora 14:40, in zona de…

- Pana la data de 19 mai 2021, in județ s-au inregistrat 21149 de persoane confirmate pozitiv, 20041 de persoane vindecate si 669 de decese. Marti, in Alba au fost prelucrate 472 de probe (198 la DSP si 274 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 211801. In ultimele…

- Directia de Sanatate Publica Alba a transmis astazi, 19 mai 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile. In topul din mediul urban cea mai mare incidența este la: Blaj – 2.41, Alba Iulia – 1.89, Ocna Mureș – 1.36, Campeni – 0.82, Sebeș – 0.70 și Aiud – 0.67.…