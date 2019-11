Alba: O nouă investiţie Bosch la Blaj - peste 7 milioane de euro pentru o clădire de birouri şi laboratoare de testare Peste sapte milioane de euro a investit compania Bosch intr-o noua cladire de birouri si laboratoare de testare pe platforma din municipiul Blaj, unde grupul german activeaza inca din anul 2007. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, Bosch a inaugurat in incinta fabricii din Blaj o noua cladire de birouri si laboratoare de testare, o investitie de peste sapte milioane de euro si care va gazdui in jur de 250 de angajati. Lucrarile de constructie au inceput in martie 2018 si au fost finalizate in septembrie 2019. Noua cladire are o suprafatata totala de 5,700 de metri patrati, dispusi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

