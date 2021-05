Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 80 de ani, din Livezile, județul Alba, a murit, astazi, dupa ce hainele cu care era imbracata au luat foc in timp ce facea mancare.Potrivit Poliției Alba, femeia de 80 de ani, din comuna Livezile, a murit din cauza arsurilor care i-au afectat o mare parte din corp.Se pare ca acesteia…

- O femeie in varsta de 80 de ani, din Livezile, județul Alba, a murit, duminica, dupa ce hainele cu care era imbracata au luat foc in timp ce facea mancare, a transmis Mediafax. Potrivit Poliției Alba, femeia de 80 de ani, din comuna Livezile, a murit din cauza arsurilor care i-au afectat o mare parte…

- In dimineața zilel de astazi, 9 mai 2021, o femeie de aproximatv 80 de ani din comuna Livezile a decedat, dupa ce a suferit arsuri de gradul IV pe o mare parte a corpului. Conform informațiilor puse la dispoziție de IPJ Alba, se pare ca acesteia i-au luat foc hainele, in timp ce facea mancare. A fost…

- O femeie in varsta de 80 de ani, din județul Alba, a murit dupa ce i-au luat foc hainele, in timp ce facea mancare, au transmis reprezentanții IPJ Alba. Comunicatul IPJ Alba Azi, 9 mai, o femeie de aproximatv 80 de ani din comuna Livezile a decedat dupa ce a suferit arsuri, pe mare parte […] Citește…

- TRAGEDIE in comuna Livezile: O femeie de aproape 80 de ani a MURIT ARSA, dupa ce hainele sale au luat foc, in timp ce gatea Azi, 9 mai, o femeie de aproximatv 80 de ani din comuna Livezile a decedat dupa ce a suferit arsuri, pe mare parte din corp. Conform informațiilor puse la dispoziție de IPJ Alba,…

- Pasarela de sub Podul Cumpenei va fi inchisa pentru populatia din zona O femeie a murit, lovita de tren, ieri, 17 martie Locuitorii vor putea traversa doar pe pasarela de pe Podul CumpeneiMiercuri, 17 martie 2021, o femeie de 55 de ani, de loc din Cumpana, judetul Constanta, a fost lovita de tren, sub…

- In cursul zilei de astazi inca trei persoane au pierdul lupta cu coronavirusul in judetul Constanta. Toate cele trei persoane aveau comorbiditati. Ieri au decedat doua persoane la nivel de judet, in urma infectarii cu COVID 19.Deces 843: Barbat, 64 de ani, Constanta, comorbiditati BRC, Hernie Ombilicala,…

- „Vrem dreptate! Este ultima seara in care Raisa și Mihaela sunt in casele lor. Maine o sa le ducem pe ultimul drum și o sa fie foarte dureros pentru noi”, a spus mama uneia dintre fetițele ucise in cumplitul accident.„Vrem ca doamna judecator sa-și schimbe decizia! Sa nu mai fie atat de rece și fara…