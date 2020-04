Constantin Dina, șeful Corpului de Control al Ministerului Sanatații, a fost testat negativ pentru COVID-19, dupa ce primul test arata ca este infectat cu noul coronavirus. Acesta a fost externat, marți, din Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. O situație similara se inregistreaza la Timișoara, unde rezultatul testului pentru COVID-19 s-a dovedit greșit in cazul unui The post Alba-neagra cu testele COVID-19. Și șeful Corpului de Control de la Sanatate e negativ la retestare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .