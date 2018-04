Alba neagra cu Pilonul II de pensii: De ce se insista pe migrarea catre pensiile de stat si cum s-ar putea face

De aproape un an, subiectul desfiintarii Pilonului II de pensii este intens discutat si produce nesiguranta in randul contribuabililor. Din vara lui 2017 au tot aparut zvonuri ca se va renunta la pilonul acum obligatoriu de pensii private, dar, dupa reactii in lant, guvernantii au iesit in repetate randuri sustinand ca sunt doar speculatii.



Cele mai recente declaratii pe aceasta tema au fost facute zilele trecute de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Desi a dat asigurari ca Pilonul II nu se desfiinteaza, ministrul spune ca vrea sa stimuleze romanii sa treaca la Pilonul I de pensii,…