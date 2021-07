Stiri pe aceeasi tema

- O familie a fost salvata de pompieri luni dupa-amiaza dupa inundațiile din Apuseni. Ploaia torențiala a adunat ape involburate care au inundat gospodarii. O femeie și doi copii au fost evacuați de urgența de forțele de intervenție din comuna Bistra. Vezi și VIDEO: Ploaie torențiala, grindina și inundații…

- Misiune de salvare a unei familii din localitatea Paștești, comuna Bistra. Trei femei au fost evacuate, luni dupa-masa, de urgența , dupa ce apa a atins, in interiorul locuintei, aproximativ un metru, transmite ISU Alba. Post-ul O femeie și doi copii au fost evacuați din calea apelor, la Bistra apare…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la un depozit de materiale de coletarie din localitatea Bradu, in apropiere de municipiul Pitesti. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, focul s-a extins si la patru autoturisme parcate in exteriorul depozitului. "Pompierii intervin…

- Misiunile de salvare a pompierilor ISU Alba la Campeni, unde doi copii și șase adulți fau fost evacuați din gospodatiile amenințate de viitura. Pompierii de la ISU Alba au fost la datorie in lupta cu apele care au lovit mai multe localitați din Munții Apuseni. Alaturi de ei au fost polițiștii și jandarmii.…

- Un mesaj Ro-Alert a fost transmis vineri dupa-amiaza locuitorilor din orasul Cugir si cinci comune din judetul Alba, zone pentru care a fost emisa o avertizare meteorologica cu cod rosu, fiind asteptate averse torentiale, frecvente descarcari electrice, grindina si vijelii. Potrivit Inspectoratului…

- Un barbat a suferit arsuri, vineri, dupa ce un incendiu i-a cuprins apartamentul in care se afla, in Piatra Neamt, focul fiind declansat, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, incendiul s-a manifestat in interiorul bucatariei…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, pompierii au fost solicitati prin apel la 112 sa se deplaseze la incineratorul de la deseuri periculoase, de unde iese din nou fum.Echipajele sosite la fata locului au constatat faptul ca in hala Eco Burn cuprinsa de flacari in urma…

- Pompierii intervin in satul Chirnogeni Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, o persoana este prinsa in camera motorului a unei eoliene ce apartine parcului eolian, de langa…