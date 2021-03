Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Neamt a aprobat, joi, solicitarea DSP Neamt pentru declararea carantinei in comuna Bira, dupa ce indicele de infectare in aceasta localitate a ajuns la 9,48/1.000. CJSU Neamt a solicitat Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei…

- Un sat din Alba in care in ultima saptamana au fost depistate cateva zeci de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, avand ca posibila sursa de aparitie a focarului participarea unui numar insemnat de oameni la o slujba de inmormantare, ar urma sa intre de miercuri dimineata in carantina, potrivit…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis luni incetarea masurilor de scenariu galben pentru localitațile Campeni și Abrud. Vor ramane in continuare in vigoare regulile impuse de starea de alerta la nivel național, inclusiv cele privind obligativitatea purtarii maștii de protecție…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis marți noi masuri de respectat la Cugir, Cetatea de Balta, Garbova, Horea și Ohaba. Acestea intra in vigoare de miercuri, 20 ianuarie, ora 00.00. Pentru Cugir, Horea și Ohaba sunt masuri de scenariu galben, iar Cetatea de Balta și Garbova…

- Rata de infectare cu noul coronavirus depaseste, din nou, trei cazuri la mia de locuitori in statiunea Sinaia, oras in care restrictiile au fost relaxate in ultimele zile ale anului trecut ca urmare a scaderii numarului de cazuri active.Potrivit datelor comunicate, vineri, de Prefectura Prahova, in…

- Pentru localitațile Campeni, Craciunelu de Jos, Aiud, Cenade și Ohaba, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a anunțat marți restricțiile impuse pentru diminuarea cazurilor de COVId-19. La nivelul unitații administrativ-teritoriale Campeni și Craciunelu de Jos unde rata de incidența cumulata…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU Alba) a decis marți, 5 ianuarie, noi masuri ce trebuie respectate la Aiud, Campeni, Cenade, Craciunelu de Jos și Ohaba. HOTARAREA nr. 2 din 05.01.2021 privind stabilirea unor masuri de limitare și prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza…

- Restaurantele, cafenelele, teatrele și salile cu jocuri de noroc din Ilfov se inchid, din nou, din cauza ratei de infectare in județ, care este cea mai mare din toata țara. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a luat decizia duminica, iar masura va fi valabila doua saptamani.