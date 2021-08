Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Alba Iulia pregateste dezvoltarea zonei economice in partea de est a localitatii, in proximitatea Autostrazii A10 Sebes-Turda. In curand vor fi scoase la licitatie 13 loturi pentru investitori.

- Fostul primar al municipiului Alba Iulia, Mircea Hava a criticat in termeni extrem de duri actuala conducere a orașului, inclusiv pe actualul primar Gabriel Pleșa. ”Lipsa crasa de competența” a fost una dintre expresiile folosite de Mircea Hava pentru descrie actuala administrație. Mai mult de atat,…

- Constructorul lotului 1 al autostrazii Sebeș-Turda a incetinit ritmul lucrarilor, este vorba despre nodul rutier de la Alba Iulia NORD. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cele doua puncte de vaccinare mobile: un troleibuz și un autobuz, se vor afla joi, 27 mai, in intervalul orelor 10:00-18:00, in urmatoarele locații: str. Alba Iulia, in preajma pieței „Delfin", iar autobuzul va fi in comuna Budești, str. Chișinau, 131, in adiacentul sediului Primariei locale.

- Noul președinte al grupului grec Aktor, constructorul lotului 2 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, Christos Panagiotopoulos, a dat asigurari intr-un interviu ca „in toamna acestui an se va circula pe aceasta autostrada in totalitate”. Conform ultimei situații a proiectelor de infrastructura, stadiul…

- Edilul municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa, a transmis, luni, ca Primaria face toate demersurile pentru ca problema colectarii deseurilor menajere sa fie rezolvata "cat mai rapid", dupa ce acestea nu au mai fost ridicate in ultimele zile, aratand ca nu doreste sa isi asume un esec de care administratia…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca, in legatura cu lucrarile de reparatie a str. Ion Creanga, circulatia transportului pe tot tronsonul cuprins intre bd. Alba-Iulia si bd. Stefan cel Mare si Sfint pe perioada 22.05.2021 - 23.05.2021, va fi oprita. Excepție va face transportul public, care…