- Marți, in jurul orei 13,10, o femeie de 60 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism la intersecția B-dului Revoluției cu strada Toporașilor din Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism oprit pentru a acorda prioritate pietonilor. Dupa impact, primul autoturism a lovit peretele…

- ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un șofer, MORT de BEAT și cu antecedente penale, REȚINUT de polițiști dupa ce a lovit o mașina Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc vineri 5 februarie, in jurul orei 17,30, pe Calea Moților din Alba Iulia. La data de 5 februarie 2021, in jurul orei 17,30,…

- La data de 25 ianuarie 2021, in jurul orei 08.15, pe DN 75, pe raza localitații Tauți, județul Alba, un barbat de 33 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism in direcția Zlatna – Alba Iulia, ar fi acroșat o femeie de 47 de ani, din localitatea Tauți, care circula pe marginea carosabilului,…

- Ieri, 20 ianuarie 2021, in jurul orei 15,40, un barbat de 48 de ani, din județul Iași, in timp ce conducea un autoturism pe banda I de circulație a strazii Calea Moților, din Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism condus, in aceeași direcție, pe banda a II-a, de un barbat de 45 de ani, din…

- La data de 2 ianuarie 2021, in jurul orei 15,30, polițiștii din Campeni au intervenit la un accident rutier produs pe DN 75, intre localitațile Arieșeni și Scarișoara. Un tanar de 23 de ani, din Sinaia, județul Prahova, in timp ce conducea un autoturism pe DN 75, la kilometrul 42 + 200 de metri, a patruns…

- La data de 31 decembrie 2020, in jurul orei 05,45, polițiștii din Zlatna au intervenit la un accident rutier produs pe DN 75, pe raza localitații Izvorul Ampoiului. Un tanar de 23 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism in direcția Abrud – Zlatna, a ieșit de pe partea carosabila și…

